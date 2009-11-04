Ситуация с гриппом в Ивано-Франковской области стабилизируется

Ситуация с заболеваемостью гриппом в Ивано-Франковской области стабилизируется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам заявил губернатор области Николай ПАЛИЙЧУК.

Он сообщил, что на сегодняшний день область имеет месячный запас препарата «Тамифлю». «Медикаментами мы обеспечены, «Тамифлю» - практически на месяц, у нас есть марлевые повязки во всех учреждениях здравоохранения, во всех больницах для медработников, и для тех, кто приходит в больницы. Все меры предосторожности предприняты», - рассказал Н.ПАЛИЙЧУК.

«Слава Богу, за последние сутки умерших нет. Благодаря совместным усилиям правительства и обладминистрации через несколько дней ситуация улучшится», - сказал Н.ПАЛИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 ноября в Ивано-Франковской области с начала эпидемии гриппа и ОРВИ к медикам за помощью обратились 54 тысячи 407 человек. В реанимации находятся 54 человека, 10 из которых - в тяжелом состоянии и двое - в критическом. Заболели 25-30% медицинских работников.