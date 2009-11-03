В больницах Ивано-Франковска - 19 тяжелобольных пневмонией

В Ивано-Франковске растет количество больных вирусной пневмонией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня за заседании Ивано-Франковской городской противоэпидемической комиссии. По словам заместителя главного врача города Ивано-Франковска Эммы ГОШОВСКОЙ, «ситуация в городе не улучшилась с заболеванием гриппом».

«Увеличилось количество больных пневмонией, - добавила она. – Если на выходные было 368 больных, то теперь их поступило 532». Она сообщила, что сейчас в реанимации больниц Ивано-Франковска с тяжелой формой пневмонии находится 19 больных, из них 4 - в тяжелом состоянии и находятся на искусственной вентиляции легких. В реанимации находится 8 детей, но состояние их здоровья удовлетворительное. В то же время она отметила, что количество обращений к медикам по сравнению с выходными днями увеличилось. «Если в воскресенье за медицинской помощью обратился 751 человек, то в понедельник 2648 человек», - сказала заместитель главного врача Ивано-Франковска.

На заседании комиссии отмечали проблемы отсутствия защитных масок и антивирусных препаратов в аптеках города, а также то, что «первый шок от эпидемии у населения прошел», и теперь не соблюдается «масочный режим». Главный санитарный врач Ивано-Франковска Николай НЕДОСТУП привел статистику заболевания гриппом и ОРВИ в городе. По его словам, в октябре 2007 года гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковске болели 5828 человек, в 2008 году – 5445, а в 2009 – 18080.

Он также прогнозирует, что ситуация с заболеванием на следующей неделе стабилизируется, а показатели «заболеваемости на 48-49 неделе года пойдут на убыль».

Председательствующий на заседании комиссии первый заместитель городского председателя Ивано-Франковска Зиновий ФИТЕЛЬ сообщил, что установлены дополнительные линии телефонов для скорой помощи. «Это сделано для того, чтобы увеличить возможность приема вызовов», - добавил первый вице-мэр.