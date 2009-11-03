Число жертв гриппа A/H1N1 в России достигло 10

По последним данным, в России от свиного гриппа скончались десять человек, сообщает сайт Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрировано десять летальных исходов от пандемического гриппа A/H1N1 у лиц от 20 до 53 лет, осложненного пневмониями, из них восемь летальных случаев в Забайкальском крае (в том числе один случай гибели беременной женщины), один - в Москве и один - в Красноярском крае», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наиболее неблагополучная ситуация складывается в Забайкальском, Красноярском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Москве.