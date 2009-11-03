Эпидситуация стабилизировалась в 8 из 9 областей Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что эпидемическая ситуация стабилизировалась в 8 из 9 областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня, выступая в парламенте.

"В 8 областях за последние сутки мы имеем либо стабилизацию ситуации, либо незначительное уменьшение ежесуточных приростов заболеваемости", – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Волынская область является единственным регионом, где за последние сутки увеличились количество заболеваний гриппом и ОРВИ. "На это мы реагируем абсолютно адекватно, обеспечивая дополнительными медикаментами и дополнительным медицинским оборудованием", - подчеркнула глава правительства.