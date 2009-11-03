В Херсонские аптеки не поступают препараты против гриппа

В Херсонской области сложились проблемы со снабжением аптечных сетей противогриппозными препаратами и средствами защиты.

Как заявила УНИАН и.о. начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Наталья МАРЧЕНКО, руководители крупных аптечных сетей области сообщили управлению о проблемах с приобретением данной номенклатуры лечебных и вспомогательных средств из-за их отсутствия на оптовых складах.

В частности, по информации Н.МАРЧЕНКО, руководителям аптечных сетей представители оптовых баз медикаментов сообщили, что по решению правительства основная часть указанных средств была перераспределена на западные области Украины для удовлетворения ажиотажного спроса на противогриппозные препараты и марлевые повязки.

По словам Н.МАРЧЕНКО, управление готовит обращение к Министерству здравоохранения от имени облгосадминистрации о необходимости коррекции системы распределения препаратов и средств защиты в связи с ростом спроса на них в Херсонской области.

В то же время управление констатирует штатную эпидемиологическую ситуацию в области для данного периода года и не считает, что проблемы снабжения аптек повлияют негативно на уровень заболеваемости.