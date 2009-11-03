В Херсоне вдвое увеличилось количество вызовов "скорой"– с 200 до 400 вызовов за сутки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, также существенно возросло суточное количество вызовов участковых врачей.

Учитывая ситуацию, горисполком поручил управлению транспорта городского совета в случае необходимости обеспечивать дополнительными транспортными средствами (18 машин типа Газель) городские клинические больницы.

По данным мэрии, ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в Херсоне является аналогичной соответствующему периоду прошлого года. Случаев заболеваемости гриппом с тяжелыми последствиями не обнаружено.

В частности, уровень заболеваемости ОРВИ за период с 19 по 25 октября - 1 тыс. 932 чел., при этом детей до 14 лет среди больных – 57,8%.