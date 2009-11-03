Аптеки Ривного не могут обеспечить жителей города медпрепаратами

Из-за ажиотажа, вызванного неконтролированной закупкой лекарственных и профилактических средств для борьбы с заболеваниями гриппом и острыми респираторными инфекциями, в аптеках Ривного наблюдается их большой дефицит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник ОАО «Ривнефармация» Владимир СИНЯК.

По его словам, в ривненских аптеках почти не исчезают очереди. Люди пытаются приобрести хотя бы что-то из озвученного медиками списка профилактических средств: марлевую или одноразовую повязку, оксолиновую мазь или "Арбидол".

Руководители аптечных учреждений отмечают, что к эпидемии гриппа готовились предварительно и тщательным образом, а после информации о вспышках болезни в соседней Тернопольской области закупили значительно больше необходимых препаратов, чем обычно.

По сообщению оперативного областного штаба по противодействию эпидемии, в Ривненскую область завезли 17 тысяч 790 упаковок «Тамифлю», которого должно хватить лечебным учреждениям области. Препарат передают в медицинские учреждения, где больные гриппом получат их бесплатно, в соответствии с врачебными назначениями.

Министерство здравоохранения пообещало за полторы-две недели обеспечить лабораторию полимерной цепной реакции областной санэпидемстанции оборудованием, которое даст возможность делать окончательный вывод относительно наличия в организме вируса гриппа "А". В свою очередь, руководство области пообещало способствовать в получении дополнительных расходных материалов для проведения таких исследований. Такая лаборатория была создана еще в 2007 году, однако она не была полностью укомплектована, что не позволяло определять тип гриппа. С получением дополнительного оборудования исследования в Ривном будут проводить в полном объеме.

На 3 ноября запланировано проведение сессии облсовета, на котором будет рассмотрено состояние борьбы с распространением гриппа и ОРВИ и внесены соответствующие изменения в областной бюджет.

Как сообщил председатель облгосадминистрации Виктор МАТЧУК в обращении к населению, несмотря на то, что область получила достаточное количество препарата «Тамифлю» и 150 тысяч повязок для бюджетных учреждений и больниц, есть проблемы с обеспечением аптечных учреждений масками и профилактическими препаратами. Из-за такого дефицита, отметил В.МАТЧУК, предприятия области самостоятельно приступают к пошиву марлевых повязок.

По состоянию на 17.00 2 октября гриппом и ОРВИ в Ривненской области заболели 12 тысяч 713 человек. Госпитализированы 752 больных, трое жителей области умерли. У почти 1,5 тыс. лиц зафиксировано заболевание грипп, 16 из них находятся в реанимационных отделениях.