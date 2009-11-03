На Тернопольщине ожидают вторую волну заболеваемости

В Тернопольской области вскоре ожидают вторую волну заболеваемости побочными болезнями.

Об этом во время пресс-конференции сообщил председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ. По его словам, медики ожидают рост заболеваемости пневмонией, туберкулезом и обострения астматических болезней. “По данным специалистов, эпидемическая ситуация сначала обостряется, потом стабилизируется, улучшается, а дальше пойдут побочные болезни”, – рассказал Ю.ЧИЖМАРЬ. Он уже дал поручение сформировать перечень лекарств, необходимых для лечения тех заболеваний, которые будут возникать. “Ко второй волне мы готовимся заранее”, – заверил председатель облгосадминистрации.

Он добавил, что сейчас в области наблюдается рост заболеваемости, уровень которой по сравнению с пятницей возрос почти вдвое. “Резкий рост уровня заболеваемости обусловлен тем, что люди поняли степень опасности и стали обращаться к врачам, то есть перестали заниматься самолечением. Мы рассчитываем, что такая динамика (роста заболеваемости – УНИАН) еще будет 3-4 дня”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ. При этом он отметил, что за последний период не было смертельных случаев среди беременных и детей, что является важным фактором.

Ю.ЧИЖМАРЬ также сообщил, что рекомендовал областному и районным советам бюджетные остатки, особенно средства, оставшиеся в результате отмены публичных мероприятий, перевести в резервные фонды и оттуда использовать. Также он дал поручение в резервных фондах районов оставлять не менее 100 тыс. грн., в городском и областном резервном фонде – не менее 500 тыс. грн. “Потому что лекарства поступают ежедневно, и в резервном фонде всегда должна быть необходимая сумма, чтобы оперативно провести проплаты без созыва сессии”, – мотивировал свое поручение Ю.ЧИЖМАРЬ.