В Болгарии объявлена эпидемия гриппа А/H1N1

В Болгарии высокопатогенный грипп зафиксирован у 100 тысяч человек, объявлена эпидемия.

Новые случаи свиного гриппа отмечены в болгарских Ямболе, Бургасе, Стара-Загоре, Ловече и Габрово. В Ямболе и Бургасе закрыты все школы, жителям раздают защитные маски. Все культурные мероприятия стране отменены. Накануне от болезни скончалась 30-летняя женщина из Стара-Загоры, отмечает NEWSru.

В соседней Сербии новые случаи заражения вирусом А/H1N1 отмечены в Белграде, Крагуевце, Пироте и Панчево. В большинстве случаев болеют школьники.

В Хорватии зафиксировано 1 тыс. 104 случая болезни, наиболее сильные очаги эпидемии - в Загребе и Сплите. Ожидается, что количество заболевших в стране дойдет до 100 тыс. человек.