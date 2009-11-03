В Крыму заболеваемость ОРВИ снизилась почти на 30%

В Крыму на 30 октября заболеваемость гриппом находится на неэпидемическом уровне заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю составила 4875 случаев (25 на 10 тыс. населения), что ниже уровня 2008 года на 10,2% и ниже уровня предыдущей недели на 27,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщалось в ходе заседания чрезвычайной противоэпидемической комиссии (далее - ЧПК) при исполнительном комитете Симферопольского городского совета.

По данным пресс-центра Симферопольского горсовета, удельный вес больных ОРВИ детей до 14 лет - 62,44%. Всего зарегистрировано 3044 случаев заболеваний среди детей (112,22 на 10 тыс. населения), что ниже 2008 г. на 0,98%.

В Симферополе на опорной базе по гриппу зарегистрировано за неделю 1441 случаев (35,11 на 10 тыс. населения), что ниже 2008 г. на 1,7%, ниже предыдущей недели на 7,5%, ниже эпидпорога на 49,25% (эпидпорог- 55,2 на 10 тыс. населения)

Вместе с тем все школы в Крыму на текущей неделе закрыты на осенние каникулы. Кроме того, в Симферополе с целью предупреждения осложнения эпидситуации по гриппу А/H1N1 руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности города поручено обеспечить сотрудников подведомственных структур средствами индивидуальной защиты (масками) из расчета марлевая маска 3 ед. на 1 сотрудника или одноразовая маска из расчета 1 ед. на 4 часа, и обеспечить вакцинацию против сезонного гриппа сотрудников подведомственных структур за счет средств местного бюджета, средств предприятий и собственных средств населения. Также запрещено проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий и общественных сборов, собраний с массовым пребыванием людей.