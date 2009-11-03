На Тернопольщине грипп А/H1N1 подтвержден у 7 из 14 умерших

В Тернопольской области грипп А/H1N1 официально подтвержден у половины из 14-ти умерших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации Богдан ОНИСКИВ.

“Официально грипп H1N1 подтвержден у 7-ми умерших”, – сказал он.

Начальник управления здравоохранения также опроверг информацию о том, что первая женщина, погибшая в области с начала эпидемии 14 октября, перед заболеванием возвратилась из-за границы.

“Первой у нас погибла роженица”, – заметил он.

В то же время, по словам Б.ОНИСКИВА, установлено, что один из первых тяжелобольных таки был за рубежом.

“Один из первых заболевших вернулся из Европы”, – уточнил Б.ОНИСКИВ.

В свою очередь, глава облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ призвал граждан не доверять информации из третьих уст, особенно если она является абсолютно абсурдной.

“Опять начинают распространяться слухи. В этот раз – что в Тернопольской области что-то откопали. Так как будто инопланетяне что-то закопали, а мы откопали и оттуда пошла вся зараза. Ну, какая себе пирамида Хеопса тернопольского уровня”, – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Он подчеркнул, что ничего подобного в области не происходило, и попросил людей и журналистов не распространять абсурдные слухи.