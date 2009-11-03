В Винницкой области бесплатно раздадут 850 тыс. марлевых масок

В Винницкой области будет изготовлено 850 тыс. марлевых масок, которые затем бесплатно раздадут жителям области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«В область из государственного резерва завезено 200 тыс. метров марли, которая уже распределена между нашими швейными фабриками и начато изготовление марлевых масок», - сообщил он.

По словам губернатора, готовые маски, которых планируется пошить 850 тыс., в первую очередь будут распределяться между врачами, работниками социальной сферы и детскими домами.

По его данным, на потребности вышеперечисленных категорий людей необходимо в целом более 50 тыс. масок. «После того, как этим категориям людей маски будут розданы, все другие бесплатно будут раздаваться людям в каждом районе...», - сказал председатель Винницкой ОГА.

Он прогнозирует, что эта работа в области займет 3-4 дня.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области с начала введения карантинного режима зафиксирован первый случай смерти от пневмонии.

В целом в Винницкой области по состоянию на 2 ноября официально зарегистрированы 141 чел., заболевших гриппом обычной формы, и около 3,8 тыс. чел., которые обратились в учреждения здравоохранения с симптомами ОРВИ.