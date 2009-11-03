В Каховке от пневмонии умерла 38-летняя женщина

В Каховке Херсонской области в больнице от пневмонии умерла 38-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, информация о гибели пришла сегодня утром.

По предварительным данным, наличие у погибшей вируса гриппа А/Н1N1 не установлено, но медики пока от комментариев воздерживаются.

По данным МЧС, это первый летальный случай от пневмонии в области за период начала эпидемии гриппа А/Н1N1 в Украине.