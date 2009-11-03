В Донецке будут дезинфицировать общественный транспорт

В Донецке чрезвычайная противоэпидемическая комиссия обязала проводить дезинфекцию подвижного состава общественного транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на решение городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии.

Так, управление транспорта городского совета, руководство КП «Донэлектроавтотранс» обязали обеспечить: введение и соблюдение масочного режима в общественном транспорте, а также на автостанциях и автовокзалах; проведение текущей дезинфекции подвижного состава общественного транспорта и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в общественном транспорте всех форм собственности.

Кроме того, горуправление обязано провести информационно-разъяснительную работу по профилактике гриппа и ОРВИ в общественном транспорте.