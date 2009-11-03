В Донецке заболеваемость ОРВИ в два раза ниже эпидпорога

В Донецке в настоящее время уровень заболеваемости ОРВИ в два раза ниже эпидемиологического порога.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета со ссылкой на информацию главного государственного санитарного врача города Валерия КОВАЛЕВА.

По его словам, еженедельно в городе заболеваемость ОРВИ увеличивается на 5-10%. С 22 октября по 28 октября уровень заболеваемости составляет 30,6 на 10 тыс. населения, что ниже эпидпорога (70,5) в 2 раза.

В.КОВАЛЕВ отметил, что в октябре в Донецке заболело ОРВИ 12781 человек, в том числе детей до 14 лет - 7512, или 58,8%. Случаев гриппа не было зарегистрировано.

В.КОВАЛЕВ подчеркнул, что на случай регистрации большого количества заболевших, в том числе пандемическим гриппом, предусмотрено дополнительное развёртывание 1890 коек.

Он также сообщил, что в Донецке работают две лаборатории санитарно-эпидемиологической службы, которые проводят постоянный мониторинг наличия вируса в окружающей среде. В настоящее время диагностическими препаратами, питательными средами, сыворотками, тест-полосками вирусологические лаборатории обеспечены.