В России уже 10 летальных исходов от гриппа А/H1N1

В России зарегистрировано 10 летальных исходов от пандемического гриппа А/H1N1.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«В Российской Федерации зарегистрировано 10 летальных исходов от пандемического гриппа (А/H1N1-2009) у лиц от 20 до 53 лет, осложненного пневмониями, из них 8 летальных случаев в Забайкальском крае (в том числе 1 случай гибели беременной женщины), 1 - в г. Москве и 1 - в Красноярском крае», - говорится сообщении.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что в ряде субъектов РФ имеет место широкое распространение пандемического гриппа А/H1N1. В частности, наиболее неблагополучная ситуация складывается в Забайкальском, Красноярском Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области, г. Москве.

Установлено, что в большинстве случаев летальных исходов имело место позднее обращение заболевших за медицинской помощью (на 3-5 сутки от начала заболевания) при значительном ухудшении состояния, развитии пневмонии и инфекционно-токсического шока.

Также отмечается, что в настоящее время на территории РФ отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в 14 городах и 7 субъектах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Чите, Калининграде, Абакане, Благовещенске, Якутске, Красноярске, Норильске, Челябинске, Магадане, Мурманске, Москве, в Республиках Хакасия и Коми, Хабаровском и Забайкальском краях, Сахалинской, Амурской и Челябинской областях.

В настоящее время повышение заболеваемости обусловлено преимущественно за счет детей 3-6 лет и особенно школьников 7-14 лет.

Анализ еженедельного мониторинга за циркуляцией вирусов, вызывающих ОРВИ, свидетельствует, что в структуре обследованных заболевших имеет место значительный рост доли гриппа A/H1N1/-2009.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 2 ноября в России были зафиксированы шесть случаев смерти от гриппа A/H1N1.