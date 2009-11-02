Князевич призывает не нагнетать панику из-за гриппа A/H1N1

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ призывает украинских политиков и журналистов не нагнетать панику из-за гриппа A/H1N1.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, об этом говорится в обращении министра.

«Как министр здравоохранения Украины, как врач и гражданин обращаюсь к Вам с просьбой и призывом воздержаться в ближайшее время от нагнетания ситуации в государстве, создания панических настроений и распространения непрофессиональных медицинских рекомендаций в средствах массовой информации», - говорится в обращении к политикам.

Он отмечает, что сегодня государство стоит перед серьезными испытаниями. «Эпидемия гриппа A/H1N1-Калифорния, которая достигла территории нашего государства, требует профессиональных, скоординированных действий всех ветвей власти. Вместо этого события последних дней засвидетельствовали, что сложная ситуация используется оппонентами исключительно для политической борьбы и неконструктивной критики”, - подчеркивает министр.

По его словам, обвинения в адрес министерства в якобы финансовых злоупотреблениях он расценивает как попытку парализовать деятельность специалистов Минздрава, от которых сегодня зависит координация действий по борьбе с эпидемией гриппа. «Как министр здравоохранения обещаю способствовать любым проверкам, расследованиям, привлечению виновных к ответственности, но после того, как эпидемия гриппа в стране будет преодолена», - отмечает В.КНЯЗЕВИЧ.

Кроме того, он просит политиков, даже тех, кто имеет медицинское образование, воздержаться от комментариев и советов с экранов телевидения в вопросе эпидемии гриппа A/H1N1-Калифорния. «Ведь политическая риторика вокруг медицинской темы побуждает журналистов обращаться в Минздрав за комментариями. Это, в свою очередь, отнимает драгоценное время на опровержение глупостей и разъяснение узкоспециализированных медицинских тем», - подчеркивает он.

«Господа политики, каждый должен заниматься своим делом! Берегите драгоценное время медиков, они спасают жизни соотечественников!», - подчеркивает министр.

Также пресс-служба министерства распространила обращение В.КНЯЗЕВИЧА к СМИ, в котором он выражает особые слова благодарности за то, что они откликнулись на призывы правительства, Министерства здравоохранения и широко освещают рекомендации врачей по предотвращению распространения эпидемии гриппа в Украине.

«Хочу заверить, что, как министр здравоохранения, я владею полной информацией в регионах, особенно по существующим там проблемам и воспринимаю критические замечания. Вместе с тем убежден, что сегодня излишни бесконечные разговоры о сложной ситуации в системе здравоохранения», - подчеркивает В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр сообщает, что с сегодняшнего дня он вводит ежедневные брифинги для прессы, которые будут проходить в министерстве до преодоления эпидемии. “Убежден, такая совместная работа будет способствовать и помогать пережить сегодняшние вызовы. Ведь с вашей помощью общество будет получать оперативную информацию, а ваши вопросы и критические сообщения будут сигналом к действиям специалистам министерства», - подчеркивает министр .

Он убежден, что спокойное информирование и обуздание паники снимет психологическое давление на врачей, которые и так работают в крайне тяжелых условиях, рискуя собственными жизнями.

«Поэтому, позвольте обратиться с единственной просьбой: уважаемые журналисты, заполняя информационное пространство в это сложное время, предпочтите мнение врачей, а не политиков!», - говорится в обращении.