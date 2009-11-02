В Тернопольской области начнут пошив марлевых повязок

В Тернопольской области с завтрашнего дня начнут шить марлевые повязки, а также выдавать марлю людям, чтобы они могли повязки делать самостоятельно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции председатель облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По его словам, в целом за день предприятия области смогут пошить 37 тыс. марлевых повязок. “Учитывая, что количество населения области превышает миллион, этого явно маловато. Поєтому принято решение раздавать людям марлю, чтобы они шили повязки и самостоятельно”, - сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.

Заместитель председателя облгосадминистрации, председатель областной государственной противоэпидемической комиссии Федор ШЕВЧУК уточнил, что пошив повязок на трех предприятиях области и раздача марли населению начнется завтра, поскольку сегодня на ОАО “Текстерно” планируют должным образом порезать марлю. “У них есть соответствующее оборудование, чтобы мы могли ее порезать в соответствии с размерами и упаковать. После этого марлю будут выдавать в каждом населенном пункте - чтобы не создавать массовых скоплений в райцентрах. Будут выдавать ее фельдшеры, в сельских советах, также согласились священники, которые готовы приобщить к этому делу волонтеров приходов“, - сообщил Ф.ШЕВЧУК.

Пошитые же марлевые повязки, по его словам, в первую очередь будут направлены в Теребовлянский, Чертковский, Густинский, Залищицкий и Борщевский районы – где фиксируется наибольшая вспышка заболеваемости. Будут шить повязки из 200 тыс. метров марли, которую взяли из мобилизационного резерва области, еще 90 тыс. должно поступить из Кировограда, где правительство официально разрешило доступ к мобилизационному резерву.

Ю.ЧИЖМАРЬ при этом заверил, что повязки не будут шить в женской колонии в Добрыводах, где содержатся больные туберкулезом. “Сразу успокою население, там повязки не будут шить. У них есть производственные мощности и возможности, но эта колония специфическая тем, что в ней содержатся больные туберкулезом. Ввиду риска, мы решили там повязки не шить, сейчас изучаем, возможно ли это сделать на базе других учреждений ограничения свободы”, - сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.