В Донецке для профилактики гриппа выделено 500 тыс. грн

В Донецке для профилактики заболевания гриппом из резервного городского фонда выделено 500 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

Согласно сообщению, эти средства пойдут на приобретение вакцины, повязок, дезинфицирующих средств для медработников и сотрудников коммунальных предприятий.

По словам Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО, со складов государственного резерва на территорию города будет доставлено около 2 млн. марлевых повязок, которые поступят на перечисленные предприятия и в аптеки для розничной продажи.

Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины на территории Донецка было приостановлено посещение детских дошкольных учреждений, а также всех учебных заведений города. С сегодняшнего дня до 22 ноября в 169 школах и 153 детских садах, а также во всех донецких вузах объявлен карантин.