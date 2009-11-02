Полтавский губернатор запретил подчиненным говорить о гриппе

17:31, 02 ноября 2009
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Чтобы предотвратить панику

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ запретил подчиненным комментировать ситуацию с гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил во время аппаратного совещания в ОГА.

По словам В.АСАДЧЕВА, он подписал соответствующее распоряжение с целью предотвратить панические настроения среди жителей региона, вызванные разговорами о ситуации с распространением гриппа A/H1N1 Калифорния.

Согласно распоряжению, комментировать все вопросы, связанные с инфекцией гриппа на уровне области теперь могут только губернатор, вице-губернатор Надежда МЯКУШКО, начальник управления охраны здоровья и начальник облСЭС.

«Наша общая задача - успокоить людей и не допустить распространения эпидемии гриппа на Полтавщине», - заявил губернатор.

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