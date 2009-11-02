Польские эпидемиологи завтра прибудут во Львов

Польские эпидемиологи планируют завтра, 3 ноября, прибыть в Украину для получения образцов для исследования возможного наличия вируса гриппа A/H1N1 у больных украинцев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

Собеседник агентства отметил, что эксперты прибудут во Львов, где предполагают взять 190 образцов, которые планируют исследовать на наличие A/H1N1.

«Результаты будут готовы через 24 часа», - отметили в посольстве.

Украинский дипломат сказал, что во Львове будут работать 4-6 польских эпидемиологов, отметив, что в этом 800-тысячном городе самая сложная ситуация с заболеванием гриппом.

Он подчеркнул, что польские эксперты проведут исследование бесплатно, хотя это «очень дорого». По его данным, одна проба стоит «несколько сотен злотых» (доллар стоит 2,9 злотых - УНИАН).

Представитель посольства также отметил, что Польша стала первой страной, оказавшей Украине помощь в связи с эпидемию гриппа.

Он добавил, что украинская сторона передала список самых нужных медикаментов и медицинских средств, которых не хватает в Украине, отметив, что больше всего нужны защитные маски.

По его данным, польские власти сегодня проверяют запасы лекарств и средств у себя на складах, и решают, сколько смогут предоставить украинцам в рамках гуманитарной помощи.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, в Украине за последние две недели от гриппа и ОРВИ скончалось 67 человек, больше всего - во Львовской области (29), которая непосредственно граничит с Польшей.

Сегодня польские власти заявляли о возможности проверки на наличие A/H1N1 около 600 образцов в сутки двумя исследовательскими институтами в Пулавах, отметив, что вопрос передачи образцов пока не согласован с украинскими властями.