В Херсонской области эпидемии гриппа нет

В Херсонской области за прошедшую неделю рост заболеваемости ОРВИ составил 6,9%.

Как сообщил УНИАН первый заместитель главного врача областной санитарно-эпидемиологической станции Анатолий КОВАЛЬ, указанный рост не свидетельствует о признаках эпидемии и является типичным для данного времени года.

Поданным Министерства здравоохранения Украины, размещенным на официальном сайте ведомства, на 17.00 1 ноября в Херсонской области было зафиксировано 789 случаев острых респираторных вирусных инфекций, из них – у 474 детей. С диагнозом ОРВИ был госпитализирован 71 человек, в том числе 56 детей.

При этом ни одного случая гриппа зарегистрировано не было.