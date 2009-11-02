Продавцы и повара Киева будут работать в масках

Столичная власть будет принимать жесткие меры к предприятиям торговли и питания, вплоть до лишения права на ведение деятельности, если сотрудники этих учреждений будут работать без марлевых повязок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня на заседании оперативного штаба по противодействию распространению гриппа.

Работники коммунальных рынков города и предприятий, в том числе питания, носят марлевые повязки, заверила первый заместитель председателя КГГА Ирена КИЛЬЧИЦКАЯ.

“Сегодня утром уже начали работать с рейдами санитарные и ветеринарные службы по продовольственным предприятиям, супермаркетам и другим магазинам в отношении того, чтобы делать предписания там, где не выполняется масочный режим среди торгующих”, - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как информировал мэр, в саll-центр КГГА поступили сообщения о невыполнении персоналом некоторых крупных торговых центров требования носить марлевые повязки.

Комментируя это сообщение, заместитель председателя КГГА Игорь ШОВКУН отметил, что это связано с дефицитом повязок в аптеках, но в настоящее время принимаются соответствующие меры по обеспечению повязками персонала всех предприятий сферы торговли и услуг.

“У нас есть меры влияния через санитарную службу - что касается магазинов, что касается рынков - через ветеринарную. Они будут лишаться права работать вообще, если режим не будет соблюдаться”, - сказал И.ШОВКУН.

“Нужно применять к ним самые строгие меры, потому что с этим шутить нельзя. Они обязаны выполнять все, что мы решаем на штабе”, - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.