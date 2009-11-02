Губернатор Прикарпатья видит элементы сговора аптекарей

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК видит элементы сговора в действиях предпринимателей, необоснованно повысивших цены на антивирусные лекарства во время эпидемии гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на совещании в облгосадминистрации с руководителями аптек и фармацевтических предприятий Ивано-Франковска.

По словам губернатора, на протяжении выходных дней были проверены 29 аптек, и в 22-х из них обнаружены ценовые нарушения. «В некоторых из этих аптек цены были на 50% выше, чем были до эпидемии. Это какие-то элементы сговора предпринимателей, одновременно повысивших цены на лекарства», - отметил губернатор.

Он предупредил руководителей аптек, что в случае, если они не стабилизируют цены на лекарства, то аптеки будут лишены «лицензий надолго». В то же время губернатор пообещал прекратить любые проверки аптек, если они стабилизируют цены. «Если вернете цены на лекарства на уровень, каким он был до начала эпидемии, я вам гарантирую, что прекратим любые проверки аптек, - отметил М.ПАЛИЙЧУК. - будем проверять лишь те, на которые будут жалобы граждан на горячие линии».

В свою очередь аптекари говорят, что цены на лекарства повысили поставщики и от них ничего не зависит. «У нас минимальная рентабельность на лекарства», - отмечали они.