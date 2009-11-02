Препарат “Тамифлю” получили Львов и Харьковская область

Львов получил 60 тыс. марлевых повязок и 1 тыс. 410 упаковок препарата “Тамифлю” для борьбы с гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на информацию городского председателя Львова Андрея САДОВОГО.

В частности, по его словам, Львов уже получил первую материальную помощь из Вроцлава - 10 тыс. повязок. От государства поступило 50 тыс. повязок, которые сразу переданы на станцию скорой помощи, и 1 тыс. 410 упаковок препарата Тамифлю.

По сообщению пресс-службы, по состоянию на сегодняшний день во Львове зарегистрировано 17 тыс. 668 больных (детей – 7 тіс. 844). Госпитализировано – 386 чел. (детей – 252), в том числе с пневмонией – 232 (детей – 60). В реанимации – 12 чел. (детей – 4). 2 чел. на искусственной вентиляции легких. Умерли за все время от пневмонии - 10 человек.

Также увеличивается и количество вызовов скорой помощи. За воскресенье в городе зарегистрировано 1025 вызовов, в субботу их было 955, в пятницу – 945.

Препарат «Тамифлю» поступил также и в Харьковскую область.

По данным заместителя председателя облгосадминистрации Игоря ТЕРЕХОВА, от ГП «Укрвакцина» получено 8 тыс. 800 доз этого препарата.