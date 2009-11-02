В Черкассах продают лимоны по 50 грн. за кг!

В магазинах Черкасс наблюдается дефицит продуктов, которые врачи рекомендуют употреблять для профилактики ОРВИ и гриппа: лимоны, чеснок, лук.

За несколько дней в одном из супермаркетов Черкасс покупатели скупили все запасы лимона, рассказала корреспонденту УНИАН заведующая супермаркетом. Похожая ситуация наблюдалась и в других магазинах города.

Стоимость лимонов в торговой сети и на рынках области достигла 50 грн. за килограмм. Председатель Черкасской облгосадминистрации Александр ЧЕРЕВКО пообещал бороться с проявлениями подобной спекуляции.

Председатель Черкасского областного отделения АМКУ Владимир СОКОЛОВСКИЙ рассказал корреспонденту УНИАН, что уже сегодня начнутся проверки торговых сетей на предмет установления обоснованных цен на продукты. Ведь еще неделю назад стоимость лимонов достигала 12 грн. за килограмм. В случае выявления установления необоснованных цен - на магазины будет наложен штраф, а цена возвращена до нормального уровня.