В Киеве гриппа нет

Мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что на сегодня в столице не зарегистрированы случаи заболевания гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением эпидемии гриппа, ссылаясь на оперативную информацию медиков.

«На сегодняшний день у нас по-прежнему ни одного случая гриппа еще не зарегистрировано. Мы правильно сделали, что заранее объявили населению, киевлянам, о том, что это проблема серьезная, что она угрожает здоровью очень серьезно», - сказал мэр.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что столичные власти, в отличие от властей других регионов, заранее начали проводить работу по борьбе с эпидемией гриппа.

«Но, в то же время, у нас очень много впереди проблем, и грипп все равно стороной нас не обойдет», - считает городской председатель.

Первый заместитель главы КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ на заседании штаба сообщила, что на сегодняшний день в связи с заболеванием ОРВИ в медучереждения города обратились 5 тыс. 113 человек, в том числе 2 тыс. 334 взрослых и 2 тыс. 779 детей.

«Лабораторными исследованиями ни одного случая подтверждения гриппа – просто гриппа - не выявлено», - отметила она.

На госпитализацию, по данным И.КИЛЬЧИЦКОЙ, направлено 99 человек, в том числе 51 взрослый и 48 детей. «Среди госпитализированных нет больных, которым необходима интенсивная терапия и реанимация», - добавила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Она также сообщила, что исключительно для беременных с ОРВИ койкоместа развернуты на базе Киевского городского роддома №4, и сейчас там находится 17 беременных женщин. «Состояние их ближе к удовлетворительному», - отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Резюмируя представленную информацию, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Эпидемический порог не пройден в Киеве, ни одного случая заболевания гриппом нет: ни опасного «свинного» гриппа, ни обычного.