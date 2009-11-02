В Херсонской обл. пошьют 500 тыс. марлевых повязок

По заказу Херсонской облгосадминистрации, в области пошьют до 0,5 млн. марлевых повязок из материала, полученного из Госрезерва.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, заказ на изготовление повязок будет размещен на трех швейных предприятиях – Херсонском хлопчатобумажном комбинате, фабриках «Юность» и «Красень».

На изготовление повязок ОГА планирует передать предприятиям до 100 тыс. м. кв. марли, которая будет получена из Госрезерва.

Себестоимость изготовления повязок пока уточняется, но на данный момент она колеблется от 0,7 до 1,5 грн у разных производителей.

По данной причине сумма затрат на изготовление средств защиты еще не определена окончательно, но само финансирование будет производиться из разных источников, в том числе, из резервного фонда областного бюджета.

Изготовленные средства защиты не будут продаваться, их будут распространять через районные государственные администрации.

По данным ОГА, по состоянию на понедельник, 2 ноября, запасы марлевых повязок в аптечных сетях области практически исчерпались.