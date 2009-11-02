В Тернопольской области заболели 30% медработников

В Тернопольской области заболели 30% медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Управления здравоохранения облгосадминистрации Богдан ОНИСКИВ.

Он уточнил, что речь идет как о врачах, так и о медработниках среднего звена.

В то же время начальник Управления здравоохранения заверил, что в области нет проблем с медицинскими кадрами. “Мобилизованы студенты старших курсов, на вызов направляем врачей других специальностей, ведь это все-таки дипломированы медики. Обслуживаем всех больных”, - утверждает Б.ОНИСКИВ.

По его данным, в настоящее время область не планирует обращаться за помощью в другие регионы. “Помощи не просим, мы справляемся, хотя врачи работают в сверхсложных условиях. Тем более что все больничные учреждения переведены на круглосуточный режим работы”, - добавил Б.ОНИСКИВ.

По его данным, ни у одного из больных врачей не установлен грипп А/H1N1. Он также добавил, что зафиксирован факт смерти одного врача, однако умер тот от заболевания, которое не связано со “свиным” гриппом.