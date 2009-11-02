Польша может за день исследовать 600 образцов на грипп A/H1N1

Польша может ежедневно исследовать около 600 образцов тканей больных украинцев на предмет наличия в них вируса гриппа A/H1N1 Калифорния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал главный государственный санитарный врач Польши Анджей ВОЙТЫЛА сегодня в Варшаве.

После совещания в Правительственном центре безопасности он в очередной раз подтвердил, что Польша готова помочь украинским властям определить, является ли причиной массовых заболеваний и смертей украинцев за последние две недели вирус A/H1N1.

А.ВОЙТЫЛА сказал, что польская сторона пока не получила от украинской образцов для лабораторных исследований.

По его словам, время и процедура передачи таких образцов пока не определены.

Главный санэпидемиолог Польши сказал, что исследование планируется проводить в Военном институте гигиены и эпидемиологии и в Институте ветеринарии, каждый из которых может за день исследовать около 300 образцов.

А.ВОЙТЫЛА отметил, что оба института находятся в городе Пулавы, который наиболее близко расположен к границе с Украиной.

«С точки зрения логистики, это (проводить исследование) будет легче всего», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября польские власти официально заявили о готовности помочь украинцам определить, вызваны ли массовые заболевания и смерти в Украине вирусом A/H1N1.

Польскую помощь Украине в связи с эпидемией в эти выходные трижды с главой Польского государства Лехом КАЧИНСЬКИМ обсудил украинский Президент Виктор ЮЩЕНКО, который среди прочего попросил помочь исследовать образцы тканей больных украинцев.

Польское Министерство здравоохранения сообщало о возможности получения результатов исследований образцов «через несколько часов» с момента получения материалов от украинской стороны.