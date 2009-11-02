Севастополь получил оборудование для экспресс-диагностики гриппа

Севастополь получил оборудование для вирусологической лаборатории, которая позволяет экспресс-методом диагностировать вирус гриппа, кроме того, в скором времени в город поступит дополнительное оборудование, диагностические препараты и тест-системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главного санитарного врача городской СЭС Роман ПРОСКУРНИН на сегодняшнем аппаратном совещании в Севастопольской городской государственной администрации.

По информации Р.ПРОСКУРНИНА, по состоянию на 2 ноября в городе зарегистрировано 470 заболевших ОРВИ, что соответствует сезонному уровню заболеваемости. Ни одного случая заболевания калифорнийским гриппом не зафиксировано, «эпидемии в регионе нет», заявил главный санврач города.

Начальник управления охраны здоровья ГГА Виктор ПОЛОГОВ заявил о необходимости немедленного введения масочного режима «в учреждениях, где по роду деятельности идет работа с людьми». Как сообщил он, ажиотаж привел к тому, что на сегодняшний день в аптеках образовался дефицит марлевых повязок. В то же время, по его утверждению, на оптовых складах маски есть в достаточном количестве, и они будут регулярно поступать в аптеки города.

В.ПОЛОГОВ также сообщил, что в этом году Севастополь получил 370 упаковок препарата «Тамифлю» (для лечения гриппа А\\H1N1). Также планируется выделить из резервного фонда 1 млн. грн. для дополнительной закупки этого лекарства. Кроме того, медики просят дополнительно 450 тыс. грн. на закупку ГСМ для санитарного транспорта.

По информации начальника управления, за последние три дня севастопольцы раскупили практически все противовирусные медикаменты. Ситуацию осложнило и то, что в выходные дни аптеки не имели возможности пополнять свой запас на оптовых складах. Однако специалисты уверены: ажиотаж вокруг аптек - нездоровый. Как считает В.ПОЛОГОВ, необходимо перейти на отпуск таких медикаментов по рецептам. «То, что люди сейчас расхватали в панике, процентов на 80 будет либо выброшено, либо использовано не по назначению, без показаний. Люди берут лекарства «на всякий случай» и «про запас». Это неправильно».

Как подытожил начальник управления, «с точки зрения медицинской, мы готовы к дальнейшему развитию событий, но сейчас важно подготовить население. Важно не создавать вокруг этой темы паники, а спокойно соблюдать правила гигиены и элементарной предосторожности».

Начальник управления образования и науки горгосадминистрации Николай ЧЕРБАДЖИ, также принявший участие в совещании, отметил, что на сегодняшний день в Севастополе можно говорить о 128 школьниках с предварительным диагнозом ОРВИ. Он подчеркнул: «Ни одного случая гриппа среди детей не выявлено». Всего же, как отметил начальник управления образования и науки, на «вынужденные каникулы» отправились 75 тыс. детей.