В Харькове на улице двое мужчин продавали марлевые повязки

Работники милиции изъяли марлевые повязки у двух мужчин, которые они реализовывали без надлежащих документов на улицах Харькова.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной милиции, собраны материалы в отношении 50-летнего харьковчанина и 21-летнего жителя села Покровка Чугуевского района.

У продавцов изъято 50 и 60 штук повязок соответственно. Место приобретения устанавливается. Продолжается дальнейшая проверка, сообщили в пресс-службе.