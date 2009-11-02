Фармацевты: не можем возвратить цены до уровня 1 июля 2008 года

Фармацевты призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО применить право вето к закону “О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения”, принятого Верховной Радой Украины 20 октября 2009 года. В противном случае, предостерегают фармацевты, во время эпидемии гриппа украинцы рискуют остаться без лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Чрезвычайного совещания фармацевтических работников в Киеве заявил президент Аптечной профессиональной ассоциации Украины Михаил ПАСЕЧНИК.

При этом он отметил, что 75% лекарственных средств и 90% фармацевтических субстанций, которые необходимы для производства лекарств в Украине, импортируются из-за рубежа.

По словам М.ПАСЕЧНИКА, отмеченный закон предусматривает возврат цен на лекарства до уровня 1 июля 2008 года.

“Это вообще невозможно сделать. Цены на лекарственные средства выросли в Украине с тех пор приблизительно на 40%. Закупочная цена в долларах почти не изменилась, иногда даже уменьшилась. Но курс вырос почти в два раза”, - сказал он.

Поэтому фармацевты считают, что введение в действие отмеченного закона будет иметь катастрофические последствия как для населения Украины, так и для фармацевтической отрасли, в частности, приведет к закрытию на неопределенный срок аптек, подтормозит работу отечественных производителей лекарств, остановит импорт и будет способствовать распространению контрабандной продукции.

В своем обращении к Президенту Украины фармацевты отметили, что, согласно предварительным подсчетам специалистов, потери государства после введения в действие закона “О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения” составят свыше 8 млрд. грн.

В то же время фармацевты признают, что существует недостаток противогриппозных лекарств, которые сейчас имеют наибольший спрос среди населения. Но они усматривают в этом и частично вину самих украинцев, которые ринулись скупать в больших объемах лекарства «впрок», создавая ажиотаж.

На вопрос УНИАН, занимается ли ассоциация в условиях эпидемии гриппа вопросами цены на самые востребованные лекарственные средства, стоимость которых выросла местами в несколько раз, М.ПАСЕЧНИК ответил, что не располагает информацией о спекуляциях.

Вместе с тем, комментируя повышение цен на марлевые повязки, он ответил: “Существует множество производителей повязок. Есть повязка для врачей. Бытовые. Они и стоят по разному: от 50 копеек до 2 гривен. Но сейчас вышло постановление Кабмина, что они должны стоить не больше 1,5 гривни. Не знаю, как будем это делать”.

“Все говорят - виновата аптека. А нет запасов. Спрашивают: почему нет оксолиновой мази? А ее нет. Каждая аптека хочет иметь товар. Вопрос только – где его взять и по какой цене?”, - добавил М.ПАСЕЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 20 октября с.г. Верховная Рада Украины приняла закон «О моратории на повышение цен и тарифов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения».

Законом предусмотрено на период финансового кризиса установить мораторий на повышение цен на все виды лекарств и лекарственных препаратов отечественного и зарубежного производства до установления размера минимальной зарплаты и пенсий на уровне прожиточного минимума и до погашения задолженности по выплате зарплат, стипендий и денежного обеспечения студентов, курсантов и учащихся.

Также законом предусмотрено, что лекарственные препараты отечественного производства реализуются по ценам, регулируемым государством, лекарственные препараты зарубежного производства - по ценам, которые сложились по состоянию на 1 июля 2008 года.

Закон вступает в силу со дня опубликования.