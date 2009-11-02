У 5-ти харьковчан подозревают грипп А/Н1N1
15:29, 02 ноября 2009Страна
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Уже на Востоке Украины?
Харьковская семья из пяти человек госпитализирована с подозрением на грипп А/Н1N1.
Как передает ИА "МОСТ-Харьков", об этом сегодня заявил председатель Харьковской областной госадминистрации Арсен АВАКОВ.
По его словам, семья около недели назад вернулась со свадьбы из Ивано-Франковской области. У всех 5-ти человек диагностирован грипп, однако пока неизвестно – "калифорнийский" ли это грипп.
"Эти люди в больнице уже четвертый день. У них наблюдается стабилизация. Так что есть все основания полагать, что это обычный грипп, а не "калифорнийский", – сказал А.АВАКОВ.
Также губернатор отметил, что уровень заболеваемости в Харькове и области в 4,3 раза ниже эпидемиологического порога.
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