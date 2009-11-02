В Полтавской области нет случаев заболевания гриппом

В Полтавской области не зарегистрировано случаев заболевания гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Полтавской области.

По состоянию на сегодня эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями превышен в трех городах Полтавской области: Полтаве, Кременчуге и Комсомольске.

По их данным, эпидемический порог заболеваемости превышен также в Багачанском и Решетиловском районах.

Всего в регионе ОРВИ заболели 7350 граждан, из них 3731 ребенок.

По данным облСЭС, заболевших гриппом не зарегистрировано.