Севастополь: ОРВИ заболели 470 человек

В Севастополе на сегодняшний день 470 человек заболели ОРВИ, случаев калифорнийского гриппа не зарегистрировано.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник отдела прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации Алла ЩЕРБАКОВА, ссылаясь на данные, озвученные сегодня представителями городской СЭС и управления охраны здоровья в ходе аппаратного совещания в городской госадминистрации.

Как добавила А.ЩЕРБАКОВА, эпидемический порог (100 заболевших на 10 тысяч населения - УНИАН), в нашем городе не перейден, как и не превышены средние показатели заболеваемости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, как сообщала представитель руководства исполнительной власти города, в городе открыта «горячая линия», по которой все желающие могут проконсультироваться по вопросам гриппа. Работает противоэпидемическая комиссия. По словам А.ЩЕРБАКОВОЙ, «в городе предпринимаются меры профилактического характера: на три недели прекращена работа детских садов, школ и вузов, в аптеки дополнительно завозятся медикаменты, потому как за выходные жители раскупили препараты и маски. Но есть достаточное количество широких бинтов, из которых делаются маски».

Начальник отдела добавила, что по итогам состоявшегося в прошлую пятницу заседания городской продивоэпидемической комиссии будут внесены предложения горсовету выделить из резервного фонда 1 млн. грн. на соответствующие лекарства и более 400 тыс. грн. - на закупку горюче-смазочных материалов. «И есть ожидания, что согласно решениям Кабинета министров Украины город получит на эти цели около 2 млн. грн.», - сказала А.ЩЕРБАКОВА.