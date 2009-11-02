В Украине 191,431 тыс. случаев заболевания гриппом
Из них 14 – “калифорнийским гриппом”
В Украине зарегистрировано 191,431 тысяч случаев заболевания обычным гриппом, из которых лишь в 14 случаях подтверждено наличие вируса “калифорнийского” гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на брифинге.
«По сравнению с прошлым годом динамика заболевания гриппом приблизительно одинаковая, но количество смерных случаев по сравнению с прошлым годом, позапрошлым, а также 2007 годом приблизительно на 20% меньше», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Премьер-министр подчеркнула, что эпидемическая ситуация контролируема и находится под наблюдением правительства, Министерства здравоохранения, местной власти и оперативных штабов.
Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что все 14 случаев заболевания “калифорнийским” гриппом были установлены на лабораторном оборудовании в Украине.