В Кировоградской области 16 случаев заболевания сезонным гриппом

На утро 2 ноября в Кировоградской области подтвержден диагноз заболевания обычным (сезонным) гриппом у 16 больных, острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) – у 1173, из них у 594 детей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Кировоградской ОГА по результатам заседания оперативного штаба по координации деятельности относительно предотвращения возникновения среди населения заболевания гриппом A/H1N1.

По словам главного санитарного врача области Федора ЧЕРНОГО, в регионе на сегодняшний день не выявлено ни одного случая заболевания так называемым «калифорнийским гриппом». Всего с диагнозом ОРВИ госпитализирован 161 больной, из них 91 ребенок.

В Кировограде под наблюдением медиков находятся 6 человек, которые заболели простым гриппом (подтверждено лабораторными анализами), все они в состоянии средней тяжести.

Как сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Наталия ГОРБЕНКО, все больные, даже обычным гриппом, изолированы. В медицинских заведениях области есть определенный запас лечебно-профилактических препаратов для лечения всех простудных заболеваний.

«В области есть определенный запас препарата «Тамифлю», который должен применяться только в случае заболевания гриппом A/H1N1 и только по назначению врача», - сообщила Н.ГОРБЕНКО.

По словам заместителя губернатора и начальника оперативного штаба при облгосадминистрации Галины ПАСТУХ, в выходные кировоградская швейная фабрика «Зорянка» уже получила первый заказ на изготовление защитных марлевых масок.

В области приостановили работу все учебные заведения, но преподавательские коллективы работают в так называемом каникулярном режиме.