В Чернигове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 11%

В Чернигове эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 11%. Об этом во время пресс-конференции сообщил главный врач городской СЭС Иван МАКАРЕНКО.

Согласно его информации, в областном центре Черниговщины простудой на минувшей неделе заболели свыше 3300 человек, у примерно 100 из них по симптомам диагностирован грипп. "Это начало сезонного подъема заболеваний гриппом и ОРВИ", - сказал И.МАКАРЕНКО, добавив, что о собственно эпидемии гриппа говорить еще рано.

По словам заместителя городского председателя Оксаны ТУНИК-ФРИЗ, в городе введены карантинные меры. Прекращена работа всех учебных и внешкольных заведений, отменены или перенесены на более позднюю дату развлекательные мероприятия.

В то же время, она вместе с медиками призвала жителей Чернигова не поддаваться панике и ажиотажу. Поскольку за минувшие выходные в аптеках города было раскуплено 2-летние объемы повязок и противовирусных препаратов.

"Несколько лет в городе не было настоящей эпидемии гриппа, в этом году ситуация сложнее, однако не следует паниковать", - сказала заместитель городского председателя.