Черкасская область получила “Тамифлю”

Черкасская область сегодня ночью получила 5260 упаковок препарата “Тамифлю”, который используется для лечения гриппа A/H1N1 Калифорния. Этот препарат поступит исключительно в государственные больничные учреждения области и будет использоваться для лечения больных гриппом.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Главного управления здравоохранения Черкасской облгосадминистрации Юрий КУВИТА.

Он сообщил, что 1300 упаковок препарата “Тамифлю” уже отправлены во все районные больницы Черкасской области. По словам Ю.КУВИТЫ, вся лечебная сеть области готова к принятию больных гриппом.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок. Правительство намерено в ближайшие три недели закупить еще 700 тыс. упаковок препарата против гриппа «Тамифлю».

На сегодня, 2 ноября, в Украине от гриппа умерли 64 человека.

В медицинские учреждения за помощью обратилась 191 тыс. украинцев, из которых 7,5 тыс. госпитализированы.