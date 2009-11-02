Правительство закупит еще 700 тыс. препарата «Тамифлю»

Правительство намерено в ближайшие три недели закупить еще 700 тыс. препарата против гриппа «Тамифлю».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с руководителями предприятий – производителей медицинского оборудования и владельцами аптечных сетей.

По ее словам, на будущей неделе правительство закупит еще 300 тыс. упаковок препарата «Тамифлю» у швейцарского производителя «Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд».

«Мы завозим еще 300 тыс. упаковок «Тамифлю» того же производителя «Ля Рош», которые будут также закупаться по 67 грн. уже со всеми процедурами на границе – это на следующей неделе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, украинские чиновники планируют продолжить закупку этого препарата.

«Мы позаботимся сейчас о том, чтобы подписать еще соглашения на следующие две недели - еще 400 тыс. упаковок от производителя», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства считает, что создание такого большого запаса препарата «Тамифлю» позволит сократить ажиотажный спрос.

«Я убеждена, что после таких закупок ажиотажный спрос, безусловно, исчезнет», - прогнозирует премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю» в количестве 300 тыс. упаковок.

Компания «Ф. Хоффманн-ля Рош Лтд» решила предоставить нашему государству лекарства по низкой цене: 67 грн. за одну упаковку, что позволило сэкономить 140 млн. грн. бюджетных средств.