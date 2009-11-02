В Луцке ни одного случая заболевания гриппом A/H1N1

В Луцке медики не зафиксировали ни одного случая заболевания гриппом типа A/H1N1.

Об этом сообщил начальник городского управления здравоохранения Федор КОШЕЛЬ во время сегодняшнего экстренного заседания противоэпидемического штаба при городском совете Луцка.

По данным Ф.КОШЕЛЯ, на протяжении выходных наблюдалась тенденция к уменьшению вызовов врачей. Например, в пятницу 30 октября, было зафиксировано 1411 вызова, в субботу, 31 октября - 940, в воскресенье, 1 ноября, – 628.

Большинство жителей Луцка болеют ОРВИ, заболевания гриппом составляет 3,5% всех случаев. С пневмонией в детской областной больнице находится 5 больных, к счастью, – ни одного на аппарате искусственного дыхания, отметил Ф.КОШЕЛЬ.

Заместитель городского головы Анатолий ПАРХОМЮК во время заседания также отметил, что особенно тщательно в городе будут проверять использование масок водителями коммунального транспорта, частными перевозчиками, работниками рынков, всеми, кто работает в сфере обслуживания.

„В отношении тех руководителей, которые не выполняют распоряжений, будут приниматься жесткие меры, вплоть до закрытия или приостановки работы заведений”, - отметил он.