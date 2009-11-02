В Украине зарегистрировано 255 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 15 тысяч госпитализировано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, в отделениях интенсивной терапии находится 170 больных, 67 человек – умерли (из них – 29 во Львовской, 14 – в Тернопольской, 12 – в Ивано-Франковской области).

При этом заместитель министра отметил, что в прошлом году с диагнозом “пневмония” во Львовской области умерло 245 человек, в Тернопольской – 89, в Ивано-Франковской – 88.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ также отметил, что официально в Украине подтверждено 22 случая заболевания гриппом A/H1N1.

“Украина не имеет вакцины против пандемического гриппа, однако ведутся переговоры о поставках с международными организациями”, – сказал он.