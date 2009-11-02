Минздрав пересмотрит систему регистрации лекарственных средств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения пересмотреть систему регистрации лекарственных средств.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала сегодня на совещании с руководителями предприятий – производителей медицинского оборудования и владельцами аптечных сетей.

«У нас есть препараты более качественные, более адекватные к болезни, которые действительно нужно ставить на производство в Украине. А у нас пока не пройдет эта цепочка от регистрации препарата до доклинических и клинических испытаний – все это просто потом завершается ничем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что Министерство здравоохранения должно полностью пересмотреть всю систему доклинических и клинических испытаний, систему регистрации и сделать ее «лаконичной, необходимой и достаточной».

По ее мнению, таким образом будет поддержана система научных исследований и разработок в Украине.