От гриппа в Украине уже умерли 64 человека

По состоянию на сегодняшнее утро в Украине от гриппа умерли 64 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на Согласительном совете сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, в медицинским учреждения за помощью обратилась 191 тыс. украинцев, из которых госпитализированы 7,5 тыс. человек.