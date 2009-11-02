Т-системы, которые пришли ночью в Украину, не комплектуются

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА заявляет, что лекарств и масок, которые поступили сегодня ночью в Украину, недостаточно, их хватит всего на несколько дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, во время согласительного совета в ВР.

В частности, по ее словам, что касается Донецкой области, то количество поступивших лекарств покрывает потребность в один-два дня, а по Западной Украине – вообще на несколько часов.

Кроме того, добавила она, Т-системы, которые поступили ночью в Украину и поступили в регионы, они не комплектуются. «На них невозможно определить наличие свиного гриппа. Это факт, который я говорю», - сказала она.

Т.БАХТЕЕВА также заметила, что несовершенными являются и аппараты искусственной вентиляции легких. По ее словам, для этого нужны только немецкие, французские и американские аппараты. При этом, по ее словам, стоимость отечественных препаратов искусственного дыхания составляет 150 тыс. грн., а импортных – в пределах 200 тыс. грн.

«Я очень прошу, чтобы правительство не экономило на жизни и здоровье наших граждан», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в международный аэропорт «Борисполь» из Швейцарии прибыл самолет АН-12 с грузом противовирусного препарата «Тамифлю».