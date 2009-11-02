Церковные колокола отвернут эпидемию гриппа

В храмах Волынской области целую неделю будут звонить в церковные колокола. Вчера, 1 ноября, такая акция уже состоялась во всех церквях УПЦ в области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской епархии УПЦ, с благословения управляющего Волынской епархией митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА и епископа Владимир-Волынского и Ковельского НИКОДИМА во всех храмах Волынской области с 1 по 8 ноября каждый день в течение 10-20 минут в обеденное время будет раздаваться церковный звон.

«Во время эпидемий наши православные предки обязательно били в церковный колокол. Об этом нам рассказывает история. Благодатная и спасительная сила церковного колокола описана во многих книгах. К примеру, в прошлом веке во время эпидемии тифа, там, где звонили в колокола, его не было. Впоследствии ученые выяснили физическую природу этого явления: вибрации звука церковных колоколов разрушительно действуют на болезнетворные бактерии», - говорится в сообщении.

Кроме того, в храмах УПЦ Киевского Патриархата во время богослужений будут также молиться о том, чтобы отвести эпидемию гриппа.