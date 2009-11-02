Закарпатье: больных гриппом за сутки стало больше на 2 тысячи

В Закарпатье количество больных острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за сутки увеличилось почти на 2 тысячи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 8.00 утра понедельника, 2 ноября, в Закарпатской области зарегистрирован 7101 больной острой респираторной инфекцией и гриппом. Среди заболевших - 1803 детей дошкольного и 2410 школьного возраста.

На утро из общего количества больных госпитализированы 375 чел.

По данным управления, показатель заболеваемости в настоящее время составляет 56,3 на 10 тыс.

В целом за сутки, начиная с 8.00 воскресенья, 1 ноября, и до настоящего времени количество заболевших в Закарпатской области увеличилось на 1754 чел.; по состоянию на 8.00 1 ноября гриппом и ОРВИ заболели 5347 закарпатцев.

Медики Закарпатья подчеркивают, что при минимальных проявлениях острого респираторного заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью!