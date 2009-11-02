Против «фармацевтов-мародеров» заведут криминальные дела

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и глава Секретариата Президента Вере УЛЬЯНЧЕНКО предупреждают предпринимателей и врачей об ответственности за спекуляцию препаратом "Тамифлю", закупленном в Швейцарии для бесплатного распространения в больницах Украины. Препарат куплен правительством по цене 67 грн. за упаковку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня ночью в аэропорту "Борисполь", где вместе с министром иностранных дел Украины Петром ПОРОШЕНКО встречали самолет, привезший в Киев первую партию препарата в объеме 300 тысяч упаковок.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня "Тамифлю", в некоторых аптеках продается по 600 грн. за упаковку.

"Это, считайте, в 10 раз больше дерут эти мародеры в частных аптеках с людей денег. Это не просто преступление. С завтрашнего дня я буду требовать от Генеральной прокуратуры и МВД возбуждения уголовных дел за мародерство против тех частных аптек, которые продают эти лекарства в 10 раз дороже", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В.УЛЬЯНЧЕНКО также заявила о недопустимости продажи лекарств из этой партии. И подчеркнула, что отличительной чертой лекарств, поступивших по специальной цене, является отсутствие каких-либо надписей на упаковках на русском и украинском языках.

"Сегодня эти лекарства, которые разгружаются, имеют надписи лишь на английском языке. Это предупреждение касается врачей и тех спекулянтов, которые будут брать эту гуманитарную помощь и распространять ее по той цене, о которой сегодня говорила премьер-министр. Это серьезное предупреждение для тех, кто хочет наживаться на этом деле", - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила эффективность работы как правительства, так и МИД по закупке препарата.

"Очень хорошо, что очень эффективно сработало Министерство иностранных дел, правительство, и во исполнение решения СНБО этот груз поступил в Украину. Я надеюсь, что это не последний груз", - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

В свою очередь, П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что достигнутая договоренность о закупке "Тамифлю" по 67 грн. за упаковку позволила сэкономить почти 140 млн. грн. бюджетных средств.

"Это впервые без каких-либо посредников, напрямую (закупили препарат - УНИАН): производитель, фирма Roche, - получатель, Министерство здравоохранения Украины. Сегодня мы сэкономили 140 млн. бюджетных денег. Это - эффективность нашей совместной работы", - отметил П.ПОРОШЕНКО.