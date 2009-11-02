Работа столичных поликлиник продлена на три часа

Работа всех столичных поликлиник продлена на три часа – с 18.00 до 21.00.

Об этом во время тематического телемарафона на ТРК «Киев» сообщил генеральный директор территориального медицинского объединения «Старокиевское» Сергей СИНИЦКИЙ.

«Там дежурят специалисты, которые могут оказать профессиональную помощь, информацию, если необходимо - госпитализировать. То есть, все под контролем. Это касается как взрослых, так и детских учреждений», - проинформировал С.СИНИЦКИЙ.

Он добавил, что также круглосуточно можно обращаться за помощью в службу скорой помощи.

По словам С.СИНИЦКОГО, помощь бесплатно должна быть оказана как жителям города, которые имеют киевскую прописку, так и тем, кто ее не имеют.

«Однозначно хочу заявить, даже не в связи с эпидемией, проблем с оказанием медицинской помощи иностранцам, которая касается скорой помощи, а это скорая помощь в данной ситуации, абсолютно никакой нет. Из области Киевской, Кировоградской, любой люди приезжают по работе и тому подобное – абсолютно никакой нет. Нужно проконсультировать – консультируем, нужно оказать стационарную помощь – предоставляем, даем лекарства... В данной ситуации абсолютно каждый может получить бесплатную помощь. Вопрос в этом плане жестко контролируется”, - заверил С.СИНИЦКИЙ.

Справка УНИАН. Территориальное медицинское объединение города Киева "Старокиевское" объединяет лечебно-профилактические учреждения четырех районов: Оболонского, Печерского, Подольского и Шевченковского.